Terni, Stella d’oro al merito sportivo per Guido Giovannetti

Grande soddisfazione per l’arbitro e specializzando ternano – cardiologia al policlinico di Bari, da oltre un anno impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Nella scorsa settimana al 30enne originario di Papigno è stata conferita la Stella d’Oro al merito sportivo del Coni insieme alla collega Silvia Marziali: «A Guido e Silvia le congratulazioni e gli affettuosi complimenti del presidente Fip Giovanni Petrucci e della pallacanestro italiana, unitamente al presidente Cia Stefano Tedeschi», la nota della Federazione italiana pallacanestro. Come noto Giovannetti è protagonista nella serie A maschile del basket.

GUIDO, MEDICO IN PRIMA LINEA PER LA LOTTA AL COVID

