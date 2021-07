Terni, strada Campore-Mercurio: impatto scooter-autocarro

Impatto tra un ciclomotore ed un autocarro nella mattinata di lunedì tra via Mercurio e strada delle Campore, dove un tratto di cinquanta metri è off-limits da sabato – provvedimento valido per tre giorni – a causa dell’olio perso sulla carreggiata da un autobus. Alla base del sinistro ci sarebbe proprio la chiusura temporanea ed una manova per l’inversione di marcia: a finire in ospedale al ‘Santa Maria’ di Terni il conducente dello scooter, un 69enne ternano (G.M., per fratture multiple e ricovero in medicina di urgenza, le condizioni non sono serie). Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. Con loro anche gli operatori sanitari del 118.

SICUREZZA STRADA DELLE CAMPORE-CONFINI: NUOVO TENTATIVO