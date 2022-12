Terni, guai stradali: scontro Sii-Comune, tutti al Tar. E i disagi restano

di S.F.

Un provvedimento riguardante il ‘danneggiamento della sede stradale per effetto di lavori di scavo a seguito di esecuzione di una riparazione di tubazione idrica’. E ‘mancati accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione’. È l’oggetto di un ricorso al Tar Umbria depositato il 16 dicembre 2020 e che, a distanza di due anni, è pronto ad essere discusso al Tribunale amministrativo regionale. Chi sono i contendenti? La Sii e il Comune di Terni. Da quanto risulta lo scontro è sull’annosa vicenda legata a strada delle Campore, parzialmente off-limits ormai da inizio 2021. Ma anche strada dei Selvoni, in un’altra area della città. Per la ‘gioia’ delle attività in zona.

APRILE 2021, CACCIA AI FONDI PER LA SISTEMAZIONE

APRILE 2022, NULLA SI MUOVE. ED I DISAGI RESTANO

Il problema

In sostanza la Sii si è mossa dopo aver ricevuto il provvedimento di sistemazione a suo carico da parte di palazzo Spada. Ovviamente in via Vanzetti non l’hanno presa bene in linea di massima. Passo indietro: con un’ordinanza del febbraio 2021 il Comune ha istituito un senso unico e la chiusura del traffico per «situazioni d’emergenza e a tutela della pubblica incolumità» in merito ad una corsia di marcia per centinaia di metri fino all’incrocio con il centro di finitura Ast in strada dei Confini. Tra buche e cedimenti la situazione non è proprio delle migliori. Peccato che a quasi due anni da quell’atto nulla si è mosso in attesa dei fondi necessari per l’intervento di sistemazione.

STRADA DELLE CAMPORE-CONFINI: CI SI RIPROVA

La Sii impugna

Due mesi prima la Sii in realtà si era già fatta avanti al Tar perché il Comune gli ha contestato il danneggiamento della sede stradale per i lavori di scavo. Lo scontro è sulla diversa posizione in relazione alle condutture idriche: per palazzo Spada il problema – da ricordare che l’asfaltatura di questo tratto è avvenuta decine di anni fa, in precedenza era una mera zona agricola – dipende da questo fattore, mentre evidentemente per la società non è proprio così. Con tanto di incarico ad un ingegnere esterno per una consulenza tecnica e, in questo modo, capire cosa sia accaduto davvero a livello di fondazione stradale e stato delle tubazioni. Un’ordinanza che ora sarà al centro dell’attenzione del Tribunale amministrativo regionale con l’udienza di merito fissata per martedì. Nel contempo lo status quo non cambia e gli operatori commerciali della zona industriale restano in perenne attesa che qualcosa si smuova. Palla in mano agli avvocati Giovanni Ranalli (Sii) e Francesco Silvi (Comune). Strada di Selvoni si trova invece nella zona di Poscargano.