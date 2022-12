Terni, strada di Maratta Alta off-limits mercoledì mattina

Strada di Maratta Alta off-limits nella mattinata di mercoledì dalle 9 alle 12. La chiusura riguarda il tratto limitrofo al canale di Sersimone ed arriva per «onsentire il taglio di erbe ed arbusti infestanti nonché la bonifica della scarpata», come scritto nell’ordinanza sindacale. «Saranno garantiti gli accessi alle proprietà laterali ed il transito dei veicoli di soccorso. Si invitano tutti gli utenti della strada che provengono dal lato via Gabelletta/via del Rivo e si dirigono verso strada di Maratta Bassa e viceversa a scegliere percorsi alternativi, ovvero: via del Centenario/via Eroi dell’Aria oppure Strada la Selva-via Caproni-Strada di Maratta Bassa», sottolineano da palazzo Spada.

