Terni-Stroncone, via al mondiale di tiro con l’arco 3D: 28 nazioni, finali a Carsulae

Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Messico, Norvegia, Polonia, Slovenia, San Marino, Serbia, Svezia, Uruguay e Stati Uniti. Eccole le 28 nazionali che da alcuni giorni sono giunte nel territorio ternano per il mondiale di tiro con l’arco 3D: si tratta del secondo appuntamento del genere dopo l’edizione 2015 con la cascata delle Marmore grande protagonista. Ora si cambia: gli atleti saranno di scena ai prati di Stroncone e, per la ‘finale’, nel parco archeologico di Carsulae.

Carsulae in tv

I percorsi di gara sono stati allestiti ai prati di Stroncone dove si svolgeranno le sfide da lunedì. Sabato 10 settembre invece tutti a Carsulae – andranno in sintesi su Raisport – per le finali individuali nel compound, arco nudo, arco istintivo e longbow. Nella giornata odierna all’archery village di Stroncone ci saranno i tiri di prova ufficiali, quindi la cerimonia di apertura per gli oltre 300 arcieri (gli azzurri sono 24) coinvolti. Non mancheranno gli atleti in rappresentanza degli Arcieri Città di Terni, società organizzatrice: spazio a Nicola Kos e Sabrina Vannini.