di Stefano Lupi

presidente Confcommercio Terni

Happy Shopping ha dato risultati positivi anche a Terni nella location all’aperto. Soddisfatti i commercianti di Terni, Narni ed Amelia per la presenza di visitatori, per l’organizzazione dell’evento e per l’ambiente molto accogliente, animato da offerte enogastronomiche ed intrattenimento musicale, messo a disposizione dai gestori del centro sportivo.

L’originaria intuizione dei commercianti di Narni di realizzare una innovativa forma di outlet per i negozi di vicinato ha convinto e coinvolto anche alcuni commercianti di Terni ed Amelia. Questi ultimi, seppur ancora in numero limitato, hanno apprezzato lo spirito di collaborazione, riscontrato tra gli operatori, e la concreta volontà di fare rete per promuoversi insieme, cogliendo le occasioni di una ‘inusuale’ vetrina.

Una bella e proficua esperienza, siamo lieti di averla patrocinata insieme con i Comuni di Terni e Narni e le altre associazioni di categoria. Una iniziativa promossa direttamente dai commercianti, che hanno lodevolmente mostrato la loro volontà di ricercare insieme le strategie, con cui affrontare la crisi strutturale del settore. Innovare, individuare soluzioni organizzative nuove, affrontare sfide operative e logistiche per andare incontro ai nuovi bisogni del mercato sono i loro obbiettivi.

Abbiamo riscontrato un clima positivo tra gli operatori, fortemente determinati a fare sistema tra loro, contaminandosi tra settori, non solo del commercio. I commercianti affidano alle associazioni di categoria ed alle istituzioni il compito di individuare gli strumenti e le azioni per sostenere adeguatamente questa loro volontà. Siamo convinti che serva orchestrare e realizzare un efficace gioco di squadra, evitando protagonismi di parte ma coinvolgendo più attori possibili, al fine di contrastare la profonda crisi strutturale del commercio di prossimità: un settore in profondo cambiamento ma comunque essenziale per la vitalità delle nostre città sia sul piano economico, sociale che della qualità urbana.

Il segnale forte arrivato da questo evento, raccolto in primis dagli assessori al commercio di Terni e di Narni che hanno a loro volta coinvolto tutte le associazioni di categoria, è stata una novità e va nella giusta direzione. Auspichiamo che, per l’interesse del comparto, questo modello possa divenire un approccio metodologico diffuso, applicato anche per le future iniziative.