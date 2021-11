Terni, successo per il 1° open in memoria di Giorgio Fagioletti

Si è concluso lo scorso fine settimana, a Terni, il primo open di padel in memoria dell’imprenditore Giorgio Fagioletti. Successo sia di iscritti che di pubblico: nella categoria maschile ha vinto la coppia Bruno-Rocafort sulla coppia Brusa-Luengo, nel femminile ha prevalso la coppia formata dalla Aimone-Cavicchi su Traccheggiani-Rosi. Grande soddisfazione da parte del presidente Rocco Di Berardo sulla riuscita dell’open che ha visto scendere in campo circa 90 atleti tra i più rappresentativi in Umbria e in Italia. Altrettanto soddisfatto lo sponsor della manifestazione, Cristian e Massimiliano Fagioletti: «È con grande commozione che apprendiamo della straordinaria partecipazione al trofeo in onore di nostro padre Giorgio, il tutto a conferma di quanta stima ed affetto abbia lasciato nei cuori delle persone che hanno avuto l’opportunità e il piacere di conoscerlo. Ringraziamo tutti i partecipanti e la Ternana Padel per averci dato l’opportunità di realizzare tale evento e per l’impegno e la cura dimostrata nell’organizzazione. Appuntamento al prossimo anno cercando di confermare e migliorare quanto di buono fatto quest’anno».

Condividi questo articolo su