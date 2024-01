Terni: successo pieno al liceo ‘Metelli’ per ‘Arte sotto le stelle’

LE FOTO

Grande successo di pubblico al liceo Artistico ‘Metelli’ di Terni, venerdì 19 gennaio, per l’evento ‘Arte sotto le stelle’ che ha visto gli studenti esibirsi in uno spettacolo variegato e accattivante aperto a tutti. Il coro ha aperto la serata sulle note di ‘Double trouble’ di John Williams. Nell’atrio, sullo sfondo di plastici rappresentativi dell’aldilà dantesco, sono stati letti dei passi della ‘Divina Commedia’ mentre dall’altro lato è messo in scena un brano de ‘La Locandiera’ di Goldoni, totalmente rivisitato dagli studenti. Nel corridoio i ragazzi dell’indirizzo ‘Design dei metalli e oreficeria’ hanno sfilato indossando abiti-gioiello (fashion design) e copricapo di rame e di ottone dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne. Nella palestra dell’istituto la ragazze del terzo anno hanno messo in scena diverse forme di danza, da quella aerea alla pole dance insieme a coreografie digitali proiettate su uno schermo. Di fronte alla palestra gli studenti di ‘Arti figurative’ hanno ricreato una storica performance di Marina Abramovic e Ulay, ma con un finale alternativo. Mentre nell’auditorium gli studenti della classe 4A si sono trasformati in vere e proprie opere d’arte, in quadri viventi. I visitatori si sono potuti immergere nelle immagini degli ultimi progetti realizzati dall’indirizzo ‘Design dell’arredamento e dell’audiovisivo e multimediale’ attraverso appositi schermi. Gli studenti di ‘Grafica’ hanno curato la comunicazione dell’evento creando il manifesto, il banner, la spilla gadget e il badge. Altri di ‘Design dell’arredamento’ hanno curato l’allestimento e la mappa dell’evento, quelli di ‘Audiovisivo’ tutte le riprese foto e video che serviranno a documentarlo. Un folto gruppo di studenti in abito scuro, opportunamente coordinati, ha svolto il compito dell’accoglienza e della sicurezza. Gli studenti del liceo artistico ‘Metelli’ hanno espresso personali e specifiche competenze nei diversi campi dell’arte e della creatività, ovvero nelle arti visive, audiovisive e multimediali, nel design e nelle arti performative anche non connesse con le attività didattiche ordinarie, con l’intento di promuovere il benessere a scuola e la creatività in tutte le sue forme, partendo dall’assunto che l’arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana svolta singolarmente o collettivamente, che, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate e norme, porta a forme creative di espressione estetica. L’arte intesa come capacità di trasmettere emozioni e ‘messaggi’ soggettivi è polifonica e aperta a tutti i linguaggi.