Terni, tamponamento a tre lungo la statale Valnerina

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la statale Valnerina (ex Ss 209), all’altezza di Collestatte Piano, nel territorio comunale di Terni. Coinvolte in un tamponamento a catena tre autovetture: Suzuki Jimmy, Journey Dodge e Fiato 500 L. Alcuni dei coinvolti sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118 e condotti in ospedale per accertamenti: nessuno di loro, comunque, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri. Fisiologici i disagi per la viabilità.

Seguono aggiornamenti