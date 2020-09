Terni, tamponamento in via del Centenario: donna ferita

Violento tamponamento venerdì mattina intorno alle ore 9 in via del Centenario a Terni, direzione centro. L’impatto è stato fra una Fiat 500 condotta da una donna di mezza età che ha urtato una Citroen C5 Aircross con al volante un giovane. Ad avere la peggio è stata la prima, soccorsa dal 118 – cosciente, pur dolorante – e condotta in ospedale per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Illeso – ma non è escluso che si rechi autonomamente al pronto soccorso per accertamenti – il conducente della Citroen. Fisiologici i disagi per la viabilità, in un’ora di punta dal punto di vista del traffico.

