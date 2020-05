Terni, Tarchi va in pensione: «Grazie»

L’ingegner Maurizio Tarchi, direttore della Motorizzazione Civile di Terni, va in pensione. Fra i tanti che hanno inteso ringraziarlo – a cui ci aggiungiamo anche noi, conoscendone le qualità umane, professionali e anche artistiche (perché Tarchi oltre che uno stimato professionista è un valente musicista, per chi non lo sapesse) – c’è il Consorzio delle autoscuole ternane che in una nota esprimono un pensiero affettuoso.

Delle autoscuole Autotecnica, Autotecnica (Biancafarina), Buono, Granati, Moderna, Nicchi, Novatecnica

Con rispetto e stima vogliamo ringraziarla per aver condiviso un percorso lavorativo, proiettandoci in una dimensione di elevata professionalità, pur mantenendo sempre molto alto il profilo umano, che ci ha permesso di collaborare con armonia e accordo. Andare in pensione è un passaggio importante della vita ed è pieno di significati. Noi le auguriamo, così come è stato il suo lavoro, una ‘pensione’ altrettanto lunga e soddisfacente. Conserveremo di lei un caro ricordo! Un abbraccio e un grande in bocca al lupo.

A questo si aggiungono altri saluti ed attestati di riconoscenza che riportiamo.

Così il consigliere comunale del Pd, Francesco Filipponi: «Gentile dottor Tarchi, apprendo dalla stampa che il suo lavoro volge verso il naturale termine della pensione. È stato un piacere averla conosciuta e aver apprezzato il suo lavoro. La ringrazio per l’importante lavoro svolto per la cittadinanza presso la Motorizzazione Civile di Terni. Le auguro un buon proseguimento di vita e di esperienze, consapevole di quanto ha potuto lasciare di positivo in città».