Campitello Terni: Taric, gradinate e cisterna. Scatta l’input

Problematiche in relazione alle gradinate, alla cisterna e alla Taric. Riguardano la polisportiva Campitello e l’input è scattato dai consiglieri di minoranza: scatta l’interrogazione per il sindaco Latini e l’assessore di competenza.

Le problematiche: gradinata

Si parte da una premessa: «La polisportiva Campitello – scrivono Tiziana De Angelis del Pd, Federico Pasculli del M5S, Alessandro Gentiletti di Senso Civico e Paolo Angeletti di Terni Immagina – ha in concessione l’impianto sportivo in Via Italo Ferri; l’impianto consta di problematiche sorte nel 2018 e ad oggi non ancora risolte e tale realtà sportiva l’iscrizione nelle proprie attività di almeno 300 ragazzi». Si arriva al dunque: «Sussiste un problema di messa a norma delle gradinate, attualmente infatti la struttura non risulterebbe agibile. Una soluzione prospettata dalla polisportiva è già al vaglio, ma senza riscontro da parte degli assessorati. Nella possibile soluzione per le gradinate il Comune non ha nessun onere finanziario, anzi, ne avrebbe degli sgravi, in quanto sarà la stessa polisportiva a pagare».

La cisterna e la Taric

Lo stesso Comune – aggiungono – «ha l’obbligo di eseguire i lavori per la cisterna, ma ancora ad oggi non si è intervenuti. Questo è un problema molto grave, perché nel caso non si terminasse il lavoro della parte di irrigazione del campo il prossimo anno, La Lega nazionale dilettanti non darà l’agibilità in scadenza il 03 marzo 2022) e l’impianto verrà chiuso. Infine sussistono problematiche legate al calcolo della Taric già sottolineate dalla polisportiva con diverse missive». Si chiede dunque «di verificare in tempi rapidi le possibili risposte alle problematiche poste al fine di dare riscontro alla polisportiva Campitello».