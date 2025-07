di S.F.

Una commissione che esprime pareri non vincolanti in merito all’applicazione della normativa regolamentare in materia di taxi su licenze, orari, turnazioni e tariffe. È prevista dal regolamento del Comune di Terni approvato nell’aprile del 2009 e ora il sindaco Stefano Bandecchi ci mette mano: c’è la nomina dei componenti.

MAGGIO 2024, LA SOSPENSIONE DELLA TURNAZIONE

IL TENTATIVO DI AVVIARE LE TURNAZIONI

La commissione consultiva comunale è un bel po’ numerosa. Se ne occuperanno Fabrizio Ferroni e Daniele Stellati per le associazioni di categoria locali, Emanuele Noncelli e Roberto Camillucci in qualità di rappresentanti dei titolari di licenze taxi, l’avvocato Raquel Grifoni per le associazioni locali degli utenti, il dirigente ai trasporti dell’ente Paolo Grigioni, il consigliere Giulia Rosati (AP) per la maggioranza e Orlando Masselli (TMS) per la minoranza. Bandecchi ha infine delegato l’assessore Marco Iapadre a svolgere la funzione di presidente. C’è la possibilità di ricorso al Tar.