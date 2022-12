Terni, debutto per il padel panoramico a Colle dell’Oro

L’avvio dell’iter nell’estate 2021 con la conferenza di servizi decisoria, poi la partenza in concreto della realizzazione nel 2022, le polemiche arrivate fino in consiglio comunale e, a chiudere il cerchio, l’inaugurazione. Tempo di debutto per la struttura ‘Panoramic padel’ in strada del Gioglio, a Colle dell’Oro: il debutto è fissato per lunedì 2 gennaio.

PADEL A COLLE DELL’ORO, L’AVVIO DELL’ITER NELL’ESTATE 2021

MARZO 2022, SEMAFORO VERDE AL PROGETTO

IL PADEL PANORAMICO FINISCE AL QUESTION TIME

Il via libera

Come noto si tratta di un impianto sportivo con quattro campi da padel nell’area di Colle dell’Oro per un totale di circa 800 metri quadrati. Con tanto di reception, bar, locali tecnici e spogliatoi: «Possibile prenotare – spiega la società – tramite l’app Playtomic o scrivendo al numero 351 717 9411». Dietro l’idea c’è un gruppo di ragazzi under 30 e da quanto risulta l’investimento va oltre il mezzo milione di euro. Di recente sull’impianto si è sviluppato un po’ di polverone mediatico per via dell’accostamento – i casi sono diversi ovviamente, in questo caso si tratta di un’area già privata senza necessità di variante urbanistica – con la situazione legata al centro sportivo della Ternana Calcio.