Terni, alta tensione in consiglio: Masselli scatta contro Fiorini

Momenti di tensione – alle 16.30 circa, durante il minuto di sospensione sancito dal presidente dell’assise Francesco Maria Ferranti per una verifica sulle presenze ‘illecite’ in aula consiliare – in consiglio comunale a Terni. L’assessore Orlando Masselli è scattato all’improvviso dal suo scranno verso il consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiorini, evidentemente dopo aver udito qualche parola che non è piaciuta: a ‘placcare’ l’esponente dell’esecutivo Latini ci hanno pensato alcuni consiglieri che si trovavano lungo il percorso all’interno della sala consiliare, vale a dire Valdimiro Orsini (a parole) del Misto e Francesco Filipponi (un déjàvu per lui, gli era già capitato con Sandro Piccinini nel 2018) del Pd. Con loro anche l’assessore all’urbanistica Federico Cini nel tentativo di mediare. Poi, a fatica, la situazione è tornata alla calma: «Qualcuno rideva, io ho solo chiesto un taglio dei vostri stipendi a favore dei più deboli. E mi è stato dato del buffone perché avevo la mascherina giù», ha poi spiegato l’ex leghista.

