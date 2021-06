Lite finisce a coltellate a Campomicciolo: arrestato un ternano

È stato arrestato martedì sera dalla polizia di Stato, con l’accusa di tentato omicidio, un ternano di 48 anni che ha colpito con una coltellata al petto un suo amico di 88 anni, che si trova tuttora in osservazione all’ospedale ‘Santa Maria’.

La chiamata al 113

I fatti si sono svolti nell’abitazione della vittima, nella zona di Campomicciolo, alla presenza di testimoni che hanno chiamato i soccorsi per una colluttazione in corso fra l’aggressore, la vittima e il fratello di quest’ultimo.

La scena

Poco dopo le ore 21 la squadra Volante della questura è arrivata sul posto insieme ai sanitari del 118 ed hanno assistito alla scena in cui un uomo – il fratello dell’accoltellato – teneva fermi a terra sia l’aggressore che la vittima. Quest’ultima, nonostante la ferita e con il petto macchiato di sangue, con un bastone cercava di colpire l’aggressore. Gli agenti hanno diviso i contendenti e l’88enne accoltellato è stato trasportato in ospedale.

La ricostruzione

Dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte è emerso che i tre – l’aggressore, la vittima e suo fratello – si erano già incontrati nel pomeriggio nella stessa casa per bere insieme qualcosa e per parlare di conoscenti comuni. Poi il 48enne se ne era andato ed era ritornato in serata, alterato e nervoso, dopo aver mandato messaggi minacciosi al cellulare del fratello della vittima, vero obiettivo dell’aggressione.

Dettagli

Secondo quanto appreso, anche l’alcol – oltre alla gelosia verso conoscenti comuni – avrebbe giocato un ruolo nella violenta lite, messa in atto da persone già note alle forze dell’ordine. L’arma usata per colpire l’anziano è un coltello a serramanico.

Ferito e in carcere

Il 48enne arrestato, anche lui soccorso dai sanitari che gli hanno riscontrato delle lesioni guaribili in 30 giorni, e quindi affatto lievi, si trova in carcere a disposizione del pm titolare dell’indagine, Giulia Bisello. Non è escluso che anche altri verranno denunciati in seguito ai gravi fatti.