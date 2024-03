Terni: tentato furto al ristorante dell’aviosuperficie. Ladri in fuga

Tentativo di furto, andato a vuoto, nella notte fra martedì e mercoledì presso il ristorante-bar ‘Il Barone Rosa’ all’interno dell’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni. Intorno alle ore due, due soggetti con i volti coperti da passamontagna hanno cercato di introdursi nel locale, dopo aver scavalcato il cancello dell’aviosuperficie. «Il furto – spiegano da ‘Il Barone Rosa’ – è stato sventato dall’antifurto e dalla centrale operativa Verisure allertata dall’allarme e dalle telecamere. All’interno del locale si è attivato l’antifurto nebbiogeno e le forze dell’ordine, a seguito della segnalazione automatica, si sono subito portate sul posto, unitamente alla vigilanza privata, nel giro di sei minuti». La scena è stata ripresa da varie angolazioni, dalle telecamere presenti le cui immagini sono ora al vaglio degli inquirenti. Presso il locale di via Caproni si sono portati l’istituto di vigilanza privato, due pattuglie dei carabinieri ed una della polizia di Stato di servizio in zona. «Di notte – lamenta la titolare de ‘Il Barone Rosa’ – l’area dell’aviosperfice, i cancelli di accesso e via Gianni Caproni sono quasi completamente al buio e questo non giova alla sicurezza di tutta la zona, tra l’altro poco o per nulla trafficata nelle ore notturne. Un’efficiente illuminazione di via Caproni, dell’aviosuperficie e delle aree di accesso e parcheggio – osserva – aumenterebbe notevolmente la sicurezza e sarebbe un ottimo deterrente ai fini della prevenzione».

