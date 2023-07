Terni: tentato furto e danni al distributore automatico di via Eugenio Chiesa

Bottino magro ma danni ingenti in seguito a quanto accaduto al distributore automatico di via Eugenio Chiesa, dove nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno cercato di scassinare il macchinario dedicato alla vendita di snack e bevande. La cassa viene svuotata tutte le sere – spiega il gestore, Manuel Ferrotti -, dunque non c’erano soldi all’interno, ma i danni provocato nel tentativo di scassinamento potrebbero aggirarsi intorno a qualche migliaio di euro. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine che potranno essere aiutate nelle indagini dalle immagini raccolte dalle videocamere di sorveglianza presenti sul posto. Prima di essere ripristinato il distributore dovrà però rimanere fermo qualche giorno, con ulteriore beffa per i titolari.

