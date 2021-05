Terni, ‘The Good Wine’: territorio, qualità e la forza di ripartire

Pubbliredazionale

Si respira un senso di ripartenza – di cui c’è davvero tanto bisogno – in ciò che Elisa, Gianluca e Filippo, già protagonisti con il ristorante ‘Carpe Diem’ di via Garibaldi, hanno creato sempre a Terni, nella centralissima via Goldoni. È dalla loro determinazione, rafforzata dai duri mesi in cui la pandemia lasciava davvero poco spazio a tutti, che è nata l’idea di ‘The Good Wine’, il nuovo locale di enogastrononia inaugurato mercoledì mattina e che punta a diventare – come il ristorante – un punto di riferimento per tanti ternani e non solo. Il senso del progetto è presto spiegato: «Volevamo riprenderci un po’ di quello che il Covid ci ha tolto – spiegano i titolari -, puntando su alcuni elementi-chiave. Come la possibilità di gustarsi un calice di qualsiasi vino di cui disponiamo, grazie alla ‘pistola’ Coravin che consente di non dover aprire la singola bottiglia, mantenendone inalterate le caratteristiche fino alla fine. Ma anche i prodotti a ‘chilometro zero’: il virus ha riavvicinato le persone alle produzioni locali e qui, a partire da formaggi e salumi, possiamo contare su alcune eccellenze vere del territorio». Anche il resto, a partire dagli arredi, è ‘home made’: con certosina pazienza, i titolari di ‘The Good Wine’ hanno allestito un locale smart, che strizza l’occhiolino a chi sa apprezzare ‘dio Bacco’ – senza esagerare – e vuole gustarsi un po’ di tempo, prima del proprio calice. Colazioni, aperitivi, pasti: le occasioni non mancano ed Elisa, Gianluca e Filippo sono pronti ad accogliere amici e curiosi, in attesa che diventino anche affezionati clienti.