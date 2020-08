Terni, tiro arco 3D: c’è data mondiale 2022

«Adesso possiamo riprendere a lavorare. Abbiamo fatto e faremo tutto quello che è in nostro potere per realizzare un evento che possa lasciare nuovamente tutti senza fiato. L’augurio è che le istituzioni mantengano le promesse e restino concretamente al nostro fianco». Questo il commento ‘a caldo’ del vicepresidente degli Arcieri città di Terni, Stefano Tombesi, dopo l’arrivo di una notizia tanto attesa: il mondiale 3D di tiro con l’arco si svolgerà dal 3 all’11 settembre alla cascata delle Marmore. La decisione giunge dopo la sospensione per l’evento programmato nel 2021.

L’EVENTO IN ORIGINE SI SAREBBE DOVUTO TENERE NEL 2021

IL MONDIALE 2015 ED I FEEDBACK DELL’EPOCA

La data

La kermesse iridata si svolgerà dal 3 all’11 settembre del 2022 come stabilito in seguito all’ultima riunione della World Archery. «Abbiamo atteso con grande impazienza questa notizia – le parole di Tombesi, che ricopre anche il ruolo di consigliere federale – perché è scontato che per la nostra società, poter organizzare un evento di questa caratura è una grande opportunità oltre che un grande onore. Quando ci è stata comunicata la sospensione del mondiale che era in programma per l’anno prossimo la macchina organizzativa era in piena attività. Abbiamo dovuto fermarci, come tutti. Ma non del tutto perché abbiamo lavorato duramente affinché il mondiale si disputasse comunque a Terni e non in America come era stato paventato». Non sarà la prima volta per Terni che, già nel 2015, ospitò la manifestazione: si registrò un flusso complessivo di oltre 12 mila presenze negli alberghi cittadini.