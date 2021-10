Terni, tiro dinamico sportivo: Carapacchi e Trionfetti tricolori

Mirko Carapacchi campione italiano assoluto e Federico Trionfetti tricolore junior e master, in entrambi i casi nella division production. Grande soddisfazione in casa CTS Terni per i risultati ottenuti dai due giovani ternani al poligono ‘La Folce’ di Magione nello scorso weekend. Podio anche per Andrea Antonelli.

Chiusura in grande

Una chiusura con titoli italiani dunque per il gruppo ternano in occasione dei campionati italiani di tiro dinamico sportivo. Carapacchi e Trionfetti, protagonisti nel team Tanfoglio, hanno inoltre conquistato la medaglia d’argento di squadra; soddisfazione anche per Antonelli, capace di ottenere la medaglia di bronzo individuale nella division classic master e l’argento a squadre con Alessandro Fedeli, Andrea Ludovisi e Alessandro Scatolini. Per il ‘patron’ del CTS, Claudio Trionfetti, anche una targa per l’impegno profuso in favore del progetto ‘giovane atleti’: «Ha lo scopo – viene sottolineato in merito – di far avvicinare a questo sport sempre più giovani desiderosi di apprendere questa disciplina che a Terni può vantare una delle strutture più belle d’Europa».

Commozione e difficoltà

«La commozione per queste medaglie – le parole di Claudio Trionfetti – e questo riconoscimento ci ripaga per tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, l’impegno e la determinazione che ci ha sempre contraddistinto alla fine è tornata indietro sotto forma di soddisfazione e di medaglie. Auspichiamo di avere sempre più giovani che si affacciano al nostro campo e a questo sport, che trovino in Mirko, in Federico e in tutti i nostri atleti l’esempio da seguire per il raggiungimento dei loro obiettivi».