Terni, tirocinio retribuito per una ragazza col progetto ‘Neet in zone ten’

L’Arci di Terni e l’associazione di promozione sociale, Circolo culturale Arci ‘Accademia del tempo libero’ annunciano attraverso il progetto ‘Neet in zone ten’ – finanziato dalla Regione Umbria e dalla presidenza del Consiglio dei ministri fondo nazionale politiche giovanili – un’iniziativa volta a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani Neet. Grazie alla collaborazione tra le due associazioni, è stato possibile selezionare una ragazza per partecipare al tirocinio formativo che partirà nei prossimi giorni presso gli spazi della ‘Cittadella delle associazioni’ in piazza della Pace. Il percorso prevede la possibilità da parte della partecipante di acquisire competenze professionali in un ambiente stimolante e dinamico, al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto ‘Neet in zone ten’ è un’opportunità per favorire l’autonomia e l’indipendenza dei giovani Neet, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze e di mettersi alla prova in un contesto lavorativo concreto. Presso la Cittadella sarà attivato un servizio di aiuto compiti gratuito, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà attivo dalla settimana prossima: sui canali social di Arci e ‘Accademia’ si possono trovare i dettagli.

Condividi questo articolo su