Tirreno-Adriatico, obbligo mascherine a Terni: ordinanza

Sanzioni da 100 a 600 in caso di violazione. Lo stabilisce l’ordinanza firmata mercoledì dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, in riferimento all’obbligo di utilizzo delle «mascherine o di altro sistema di protezione di bocca e naso» lungo tutto il percorso – in territorio comunale – della tappa di giovedì per la 55° ‘Tirreno-Adriatico’. Per l’ennesima volta citata – più di qualcuno ha fatto notare l’errore nelle scorse settimane – come ‘Tirreno-Adriatica’.

La motivazione

Tutto legato a ragioni di sicurezza: «Si è dovuto – si legge nel provvedimento – procedere al restringimento delle aree destinate all’uso dei pedoni e, per detto motivo, in dette aree è verosimile ritenere che non possa essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone in circolazione, pur non essendo prevista la presenza di pubblico».