Terni: torna il mercatino ‘vintage’ in centro

Torna il 10 e l’11 dicembre prossimi il tradizionale mercatino in largo Micheli e largo Ottaviani (porta Sant’Angelo) a Terni. Un appuntamento che ha ‘compiuto’ 25 anni e che accoglie numerosi stand con anticherie, articoli vintage, curiosità. L’appuntamento – anche a dicembre – è per il secondo weekend del mese, sabato e domenica, e chi vorrà potrà farsi una passeggiata in cerca di affari o, semplicemente, per scrutare fra le tante proposte dell’evento. Che, lo ricordiamo, può contare sull’ampio parcheggio sottostante.

