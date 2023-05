Terni, torna la ‘Festa della Montagna’ a Cesi: musica, gastronomia e giochi all’ex tiro a volo

Cesi è pronta per uno degli storici appuntamenti della sua tradizione popolare. Venerdì 2 giugno è in programma la nuova edizione de ‘La Festa della Montagna’, il primo evento del Giugno Cesano. Con novità: per cause di forza maggiore si terrà nell’area dell’ex tiro a volo. «Musica, buona cucina, giochi della tradizione, momenti di festa e la celebrazione liturgica vi attendono», spiegano gli organizzatori. In azione la pro loco di Cesi, il corpo bandistico Tullio Langeli, la parrocchia Santa Maria Assunta, il gruppo speleologico Terre Arnolfe e Rifugio di Sant’Erasmo. Si parte alle 10.30 con l’esibizione della banda di Cesi, poi nel pomeriggio dj set, Sbamby Brothers e cena/saluti finali con falò.

