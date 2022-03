Torre dei Barbarasa nel degrado e a rischio: misure sulla viabilità

Le misure devono ancora essere definite nel dettaglio dal Comune di Terni – le verifiche più approfondite sono attese per la giornata di mercoledì – ma a causa della caduta di pietre e calcinacci dall’antica torre dei Barbarasa, in via Roma a Terni, sono già scattati provvedimenti relativi alla chiusura della viabilità, in particolare al transito dei veicoli. Garantita invece la circolazione pedonale. Le misure – attuate da Protezione civile e polizia Locale di Terni – riguarderebbero via Roma dal civico 63 fino all’incrocio della torre (via Roma, via Barbarasa, via Aminale) ed anche i tratti di via Aminale e via Barbarasa ritenuti ‘a rischio’. Martedì pomeriggio erano stati i vigili del fuoco ad intervenire, su segnalazione di alcuni residenti che avevano notato la caduta di alcune parti pericolanti. Inizialmente le verifiche sembravano aver dato esito complessivamente negativo, ma poi evidentemente è emersa qualche criticità. Tale almeno da imporre alcune prime limitazioni, oltre alla transennatura degli spazi ritenuti ‘a rischio’. Dell’accaduto dovrà essere ovviamente informata la Soprintendenza. Come detto, mercoledì – il Comune di Terni ha attivato la proprietà e quindi l’amministratore competente – sono previste verifiche accurate da parte dei tecnici. All’esito delle quali, l’ente stabilirà eventuali misure e provvedimenti definitivi per la circolazione.

