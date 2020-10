Terni, trasferito in via Bramante il servizio tamponi ‘drive in’

Migliorare la viabilità e velocizzare le operazioni: per questo il servizio dei tramponi drive through della Usl Umbria 2, a Terni, è stato trasferito – martedì mattina – da viale Trento in via Bramante, fra le vie ed i parcheggi dell’area commerciale. In tanti, come ogni giorno, si sono presentati al ‘check’ per effettuare il test su indicazione dell’autorità sanitaria. Con attese che, intorno alle ore 10.30 di martedì, erano di circa un’ora. C’è tuttavia – i primi ad essere arrivati, qualcuno è stato avvisato in extremis – chi ha dovuto attendere quasi due ore a causa. Rispetto a viale Trento, gli spazi disponibili consentono una gestione migliore dei veicoli, effettuata anche in collaborazione con la polizia Locale. In campo anche associazioni per cercare di ottimizzare procedure che, a Terni come altrove, presentano fisiologiche criticità con l’aumento delle persone per le quali si rende necessario il tampone. Invariato l’orario, dalle 8.30 alle 18.30. Nell’insieme, la scelta di spostare il servizio sembra aver migliorato complessivamente la situazione.

