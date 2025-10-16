di S.F.

La Regione ad agosto ha comunicato la non necessità di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la variante urbanistica richiesta e ora la palla è tornata al Comune di Terni. Prosegue l’iter per la ‘trasformazione turistica’ parziale della torre del complesso immobiliare Tulipano in via Carlo Alberto Dalla Chiesa: c’è il mandato per dare continuità all’iter e approvare in via definitiva la proposta.

Allo stato attuale la Marcangeli Giunio srl – ha in mano la torre, 21 i piani – ha destinazione d’uso per residenziale (70%) e direzionale (30%) e già da mesi ha chiesto l’estensione d’uso turistico-ricettiva prevista dalle norme tecniche d’attuazione. Sulla seconda ora la storia cambia: «Tale destinazione, anch’essa già presente tra quelle autorizzabili per il complesso, originata da una richiesta dell’allora proprietario risalente a circa 20 anni fa, non appare ad oggi più consona alla direzione intrapresa», si legge nel documento istruttorio.

«Il naturale completamento del complesso passa attraverso la conferma, sia pur parziale, della previsione di ‘casa vacanze’, da sostituire a quella ‘direzionale’», viene specificato. La società puntualizza inoltre che la nuova destinazione «non costituisce ripetizione di attività già localizzate nel complesso, in quanto creata per offrire dei servizi non sovrapponibili a quelli della ricettività alberghiera». Per il Comune tuttavia – siamo in materia urbanistica, il decreto di riferimento è il numero 380 del 2001 – non ci sarà introito derivante dal cosiddetto contributo straordinario.

In questo caso infatti – viene evidenziato nell’atto firmato dall’assessore Marco Iapadre e dal dirigente coordinatore dell’area Suape Claudio Carbone – la stima non ha determinato un aumento del valore immobiliare dell’edificio con il passaggio a ‘casa vacanze’. Sì, perché la valutazione unitaria euro/metro quadrato è «pressoché similare per entrambe le destinazioni». In ogni caso per l’ente ci sarà un introito per via dell’autorizzazione unica e del permesso di costruire.