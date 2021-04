Terni, trasportatore morto nella discarica: assolto imprenditore

Assolto con formula piena dal tribunale di Terni (giudice Francesca Scribano). Questa la sentenza emessa ieri nei confronti del legale respnsabile della Ecoter, il 58enne ternano Marco Papa Italiani, difeso dall’avvocato Carlo Viola e accusato di omicidio colposo per la morte del trasportatore polacco Ryszard Jerzy Lechowicz, 49 anni, avvenuta il 26 ottobre del 2011 nella discarica Ast di vocabolo Valle. L’uomo stava lavorando per conto della Ecoter e all’improvviso, il materiale che stava scaricando dal camion, una montagna di fango e detriti derivanti dalle produzioni siderurgiche dell’acciaieria, lo aveva travolto uccidendolo. Sull’accaduto aveva indagato la polizia di Stato – il trasportatore era rimasto alcune ore sotto i materiali da smaltire – ed in seguito alla vicenda, la procura di Terni aveva indagato Papa Italiani per omicidio colposo, contestandogli tutta una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In aula l’accusa ha chiesto una condanna a 4 mesi di reclusione. Punto di vista non condiviso dal tribunale che ha optato per l’assoluzione.

