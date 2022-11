Terni: 33enne muore travolto sul Rato dopo un tamponamento

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento ore 20.43

La vittima dell’incidente stradale – si apprende – è un uomo di 33 anni residente a Gallese (Viterbo) e originario di Alatri (Frosinone). Nel sinistro sarebbero rimaste ferite due persone, soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per accertamenti.

Aggiornamento – La nota della procura di Terni

Così la procura della Repubblica di Terni ricostruisce l’accaduto in un comunicato a firma del procuratore capo Alberto Liguori, diffuso nella prima serata di mercoledì: «Nel tardo pomeriggio del 30 novembre, lungo la SS 675 al chilometro 11+405, nei pressi dello svincolo per la E45 dove si era creata una coda per un pregresso incidente stradale, il conducente di un furgone, sceso dal veicolo per controllarne il guasto, veniva travolto dal suo mezzo che, a sua volta, era stato tamponato da un’altra autovettura. Tale impatto provocava la proiezione del corpo della vittima nella carreggiata opposta dove veniva travolta da un veicolo in transito, perdendo la vita. Procede la Polstrada di Terni con assunzione della direzione delle indagini da parte della procura della Repubblica di Terni. Le indagini – spiega Liguori – sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La drammaticità della notizia impone che il diritto di cronaca venga assistito da fonti ufficiali, anche per chiarire le ragioni dei disagi alla viabilità occorsi. Eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato saranno valutate all’esito».

Tragedia sul Rato

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo Terni-Orte all’altezza dello svincolo per la superstrada E45 (chilometro 11+400), nel territorio comunale di Terni. In seguito al tamponamento fra due veicoli, avvenuto in direzione Orte, un giovane è deceduto. La vittima è il conducente di un furgone Fiat Doblò che, probabilmente a causa di un’avaria, ha fermato il mezzo ed è sceso. In quel momento è sopraggiunto un altro veicolo che ha tamponato il Doblò, colpendo a sua volta il giovane che è stato sbalzato sulla carreggiata opposta e travolto da un’altra vettura in transito. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare in seguito alle gravissime lesioni riportate. Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso – 118 e vigili del fuoco – e gli agenti della polizia Stradale di Terni, coordinati dalla dirigente Luciana Giorgi, per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità. L’accaduto è finito ovviamente all’attenzione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.

Viabilità – Ore 19.16

Anas informa «il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (Rato) in direzione Orte, a Terni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile».

