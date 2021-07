Terni: «Tre euro per la stampa del ‘Green pass’. Roba da matti»

La protesta è di un lettore che parla di «grave anomalia riscontrata quest’oggi (lunedì 26 luglio, ndR) nel richiedere il ‘Green pass Covid 19’, presso una farmacia privata» ubicata nell’area nord di Terni. «Mi sono recato presso una farmacia privata della zona dove risiedo – spiega – per richiedere appunto la stampa del ‘Green pass’ utile ad una persona molto anziana già vaccinata con seconda dose. Dopo aver atteso il mio turno allo sportello Cup, con mia grande sorpresa, dopo la stampa mi sono stati chiesti 3 euro come costo per l’operazione».

«In merito al costo del servizio – prosegue il lettore – non vi era preventivamente nessuna informativa/avviso esposto. Dopo aver pagato quanto richiesto, non è stato prodotto nessun scontrino per l’incasso avvenuto. Nel rilasciare la stampa, come omaggio mi è stata consegnata una mascherina filtrante Ffp2 dal valore massimo di un euro. Tutto ciò non lo ritengo corretto, considerando anche che le farmacie comunali non chiedono nessun costo per il servizio e che in questo anno e mezzo, diverse attività si sono a dir poco arricchite con le vendite di gel disinfettanti, guanti e mascherine ossia per tutti i dispositivi necessari alla lotta contro il virus. Ed ora chiedono anche un contibuto per una stampa in foglio A4 effettuata in 10 secondi: non c’è proprio limite al profitto».