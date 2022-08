Terni Triathlon, il 17enne Giubilei in Romania per la Europe junior cup

Una competizione da 400 metri di nuoto, 11 chilometri in bici e 2,5 km di corsa. Un 17enne di Terni è pronto alla sfida in terra romena: si tratta del 17enne Tommaso Giubilei, protagonista all’Europe junior cup di Izvorani. Arriva all’appuntamento dopo l’8° posto di categoria ottenuto agli europei age group di triathlon di Monaco di Baviera.

LA GARA IN TERRA TEDESCA

La gara

L’atleta del Terni Triathlon sarà in gara sabato e per la società rossoverde la soddisfazione non manca: «È stato – sottolineano – il primo giovanissimo triatleta della nostra scuola e questa è un’altra tappa di questo fantastico viaggio nato dal sogno di cinque amici che si è fatto realtà; è uno dei più giovani fra i partecipanti a questa manifestazione youth: divertiti ragazzo e fai volare il drago che porti sul petto». Per lui nuova tappa nel percorso di crescita per acquisire esperienza internazionale, specie in uno sport particolare come questo.