Terni, troppi furti: via la merce dalla vetrina

di A.T.

Alla fine si è arreso e ha dovuto togliere tutta la merce esposta nelle due vetrine del negozio. È successo ad un commerciante di corso Vecchio, a Terni, quando i ripetuti furti dei giorni scorsi l’hanno costretto a svuotarle e ad apporre un cartello con scritto ‘vetrinette vuote a causa di ripetuti furti anche diurni’. «Già gli anni scorsi era successo – racconta l’esercente che gestisce il negozio/show room Maona – e avevano cercato di forzare la porta d’ingresso per due-tre volte, ma era un pò di tempo che non capitava più. Qualche giorno fa, poi, ho trovato le vetrine in policarbonato, un materiale molto resistente, forzate. Una sono riusciti ad aprirla mentre un’altra l’hanno forzata da sopra». Già in passato alcuni negozi di corso Vecchio sono stati ‘vittime’ di furti effettuati con la stessa modalità: «Sarà capitato già tre, quattro volte – spiega il proprietario dell’enoteca Vino Vino – ed è per questo che, insieme ad altri esercenti di questa zona e in collaborazione con il Comune di Terni, abbiamo deciso di installare alcune videocamere di sorveglianza per controllare che gli esercizi non vengano danneggiati e la merce sottratta. Soprattutto per il periodo che stiamo vivendo, ora che saremo costretti a chiudere di nuovo e non potremo esserci fisicamente a controllare che il negozio sia al sicuro».