Terni, negozi Tulipano: via libera alle opere di urbanizzazione in vista dell’apertura

Il completamento del maxi intervento edilizio legato al Tulipano. Sono trascorsi tre anni da quando la Marcangeli Giunio srl si è ‘preso’ il complesso all’asta per poco più di un milione di euro ed ora c’è uno degli step più rilevanti in vista della riapertura dell’area commerciale: c’è il via libera per le opere di urbanizzazione per l’area interna, utili appunto alla fruibilità della struttura. Come noto la prima attività che inaugurerà in via Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà la multinazionale danese Jysk.

LA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA SAGOMA. SLITTA APERTURA JYSK

L’adeguamento viario

Cosa significa in sostanza? In estrema sintesi palazzo Spada ha dato il semaforo verde alla sistemazione delle opere di urbanizzazione ‘interne’, atto propedeutico alla firma di una specifica convenzione tra le parti. Dopodiché la società privata si muoverà per l’adeguamento – si parla di oltre 300 mila euro di lavori a scomputo degli oneri – viario del parcheggio e l’allaccio della viabilità con la rotonda piazzale Marinai d’Italia attraverso diverse canalizzazioni. Tutto per l’apertura dell’area commerciale in quanto allo stato attuale le autorizzazioni uniche riguardano questo aspetto, per il resto la storia è diversa. Nonché più lunga.

IL TULIPANO E L’ARPA, ESBORSO MILIONARIO PER L’AGENZIA

La ‘nuova’ uscita

Non sarà la prima convenzione da firmare. Ne seguirà un’altra aggiuntiva legata quando sarà completata l’intera torre per lo sviluppo di un’uscita viaria dal complesso più sicura e adeguata. Per ora il focus è su parcheggi, dotazioni territoriali e verde pubblico, oltre che alla viabilità interna. Per l’accordo sarà coinvolto un notaio esterno. Il responsabile unico del procedimento per il Comune è l’architetto Antonino Cuzzucoli, dell’assessorato che fa a capo a Federico Cini. Le strutture medie di vendita (multinazionali, le altre due da quanto si apprende non sono state rese note per il vincolo di riservatezza) saranno tre al Tulipano, più – in particolar modo – un’attività di ristorazione legata al sushi: «Ridiamo vita – commenta Giunio Marcangeli – ad un elemento che era il simbolo della nostra decadenza, per noi ternani è sempre stato un qualcosa di difficile da digerire. Sta andando a buon fine, tra pochi giorni arrivano gli addetti Jysk per l’allestimento. Una piccola soddisfazione anche considerando l’opportunità di lavoro che si crea per i giovani».