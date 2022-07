Tulipano Terni, sagoma e opere urbanizzazione Conferenza di servizi per altri interventi

di S.F.

Una ristrutturazione edilizia per il completamento delle opere di urbanizzazione e la ‘modifica sagoma’ dell’edificio con destinazione commerciale. Questo l’oggetto di una nuova conferenza di servizi decisoria convocata dal Comune di Terni in seguito ad un’istanza di autorizzazione presentata tra il 23 ed il 24 giugno: al centro dell’attenzione il piano terra del complesso immobiliare TulipanO per lo sviluppo delle tre medie strutture di vendita e gli ulteriori aggiustamenti da fare. Intanto da quanto si apprende si va verso lo slittamento per il debutto della multinazionale danese Jysk.

LA CATENA DANESE ARRIVA AL TULIPANO: DEBUTTO ERA PREVISTO PER IL 26 AGOSTO

GIUGNO 2020, L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PER LA VARIANTE ALLA SAGOMA

Conferenza di servizi rapida

L’indizione della conferenza di servizi decisoria è a capo della direzione pianificazione territoriale ed edilizia privata a guida del dirigente Claudio Bedini e l’iter dovrebbe concludersi nel giro di dieci giorni. In sintesi si tratterebbe di minime sistemazioni legate alle opere di urbanizzazione da terminare – il cosiddetto ‘tappetino stradale’ – e gli aggiustamenti per l’area legata al commercio, Jysk compresa. Nel contempo proseguono le trattative per chiudere la partita in merito agli esercizi commerciali da far arrivare in via Carlo Alberto Dalla Chiesa: a stretto gira è prevista la seconda firma contrattuale dopo quella della società scandinava. Nelle foto sotto la situazione alla giornata odierna.