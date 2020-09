Terni, ticket unico Cascata – Carsulae – musei in arrivo

di S.F.

Il tema è noto e già trattato più volte nel corso degli anni. Come portare i turisti nel centro e magari evitare la classica ‘toccata e fuga’ alla cascata delle Marmore? Cosa offrire ai visitatori e come invogliarli a scendere in città per un ‘tour’ più ampio del territorio? Per ora è in arrivo un tentativo: un biglietto unico riservato a turisti non residenti per consentirgli di vedere anche Carsulae ed i due musei civici al Caos. Proprio sul Centro arti opificio Siri si è concentrata la discussione – in estate il dibattito ha riguardato l’input sulla possibilità di un cambio nome – di lunedì pomeriggio in II° commissione consiliare.

Il ticket unico

Il confronto è nato sulla base dell’atto di indirizzo – di luglio, coinvolti anche il Gruppo Misto e la Lega – del consigliere di Terni Civica Michele Rossi sulla nuova gestione del sistema museale, espositivo e teatrale ternano a cura de Le Macchine Celibi (otto anni la durata dell’appalto) di Bologna: il vicesindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli è stato sollecitato su diversi argomenti (le mostre di arte contemporanea, la necessità di negoziare il programma con il concessionario, il reale effetto del Telamone a livello di numeri turistici, gli ingressi e le intenzioni per l’immediato futuro), con ‘schermaglie’ dialettiche tra Paolo Cicchini (Lega) e Alessandro Gentiletti (Senso Civico). Dopo un breve riepilogo dei primi mesi di attività del team emiliano («partenza farraginosa, ora si sta ingranando», Giuli ha parlato di ciò che si vuole fare: «Lavoriamo – ha esposto – al riallestimento della parte moderna del museo De Felice, ci sono tante opere nei magazzini non valorizzate. Con i fondi di agenda urbana stiamo progettando una sala immersiva di realtà virtuale per il supporto multimediale e immaginiamo un’associazione – o circolo – ‘amici del museo De Felice’ per il coinvolgimento di collezionisti locali. Per il gradimento degli utenti si sta concludendo lo stage universitario di un laureando de La Sapienza: sta saggiando la soddisfazione e l’orientamento del pubblico, sarà reso pubblico». Per il 2021 prevista una novità: «Da gennaio un biglietto unico per non residenti per cascata, carsulae e musei per ‘spalmare’ in città la massa dei turisti della cascata e coloro che vanno a Carsulae. Stiamo impostando una serie di cose piccole e grandi: con un po’ di fortuna si possono produrre risultati interessanti».

L’AGGIUDICAZIONE A LE MACCHINE CELIBI

E il Telamone? Lo scambio sull’atto



Gentiletti in risposta ha tirato in ballo anche altro: «Biglietto unico? Il fatto positivo sarebbe trovare un modo per far sì che i turisti della cascata visitino anche i musei cittadini. Altrimenti è un escamotage che falserebbe gli ingressi perché a quel punto non sarebbero effettivi: la necessità è far confluire i visitatori sulle realtà del territorio. E chiedo: uno studio sul Telamone è stato fatto? Per capire se oltre ai selfie iniziali c’è stato un incremento di passaggi». Un passaggio anche sull’atto di Rossi: «Non vorrei che sfociassimo nel dirigismo culturale. Il Comune vuole impartire ai privati le linee culturali da seguire?». Poi scatta la provocazione sul voto odierno: «Questo atto di indirizzo – passerà con cinque voti favorevoli e tre contrari, quest’ultimi di Francesco Filipponi del Pd, Comunardo Tobia del M5S e Valdimiro Orsini di UpT – non serve a nulla se non a sconfessare l’operato dell’assessore Giuli, è di sfiducia politica. Il Telamone non ha avuto successo». In soccorso di Giuli – «apprezzo la sottile perfidia di Gentiletti», il commento – arrivano Doriana Musacchi del Misto e Rita Pepegna di FdI: «Non è per sfiduciare, ma per stimolare. Un dialogo per capire quali siano i mezzi e le strade migliori da perseguire». Anche Rossi, chiamato in causa, ha voluto replicare all’esposizione di Gentiletti: «Veniamo da gestioni passate dove il Caos era considerato come qualcosa di poco vissuto dalla città. Ora vogliamo che la nuova gestione sia un luogo vissuto e sentito dalla cittadinanza andando a rispondere a tutti i gusti – arriverà il ‘richiamo’ di Cicchini sul termine – culturali che la città ha. Ai privati non si vuole imporre nulla, c’è solo da rispettare il capitolato di gara». A proposito di numeri: nella sezione Open Data del Comune l’ultimo aggiornamento per il sistema museale e teatrale è fermo al luglio 2019. Magari è il caso di metterci mano.

