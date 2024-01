Terni, tutto pronto per la 40° ‘Corsa della befana’. Si premia la più originale

Tutto pronto a Terni per la 40° edizione della tradizionale ‘Corsa della befana’, in programma sabato 6 gennaio. Contestualmente spazio anche al contest ‘Miss befana’. La manifestazione si svolgerà in centro con ritrovo nel villaggio di Babbo Natale in piazza Europa.

La corsa

La partenza della manifestazione – ludico motoria non competitiva da 5 e 10 chilometri – ci sarà alle 10. «Possono partecipare – spiegano gli organizzatori – i podisti e i camminatori, ma la magia sarà completa solo con la presenza dei bambini che saranno chiamati, alle ore 11, in una sorta di ‘gara’ con la befana, in un minipercorso in zona arrivo e dove tutti potranno godere delle straordinarie animazioni del gruppo ‘Metamorfosi’. Una mattinata «all’insegna dello sport per smaltire gli abusi delle tavole natalizie». La manifestazioni è la prima del concorso ‘Corrinsieme’ della Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti), un calendario ricco di iniziative dedicate allo sport per tutti. Sarà possibile iscrivendosi entro il 5 gennaio partecipare al concorso Miss Befana: un’apposita giuria eleggerà la befana più originale. «Per questa manifestazione – le parole del presidente APT Alessio Schiavo – non si apporteranno modifiche di rilievo alla circolazione, non è prevista la chiusura al traffico ed il partecipante è tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Si ringraziano il Comune di Terni, la Croce Rossa di Terni che assicurerà il servizio sanitario, la polizia Locale e i volontari dell’Amatori Podistica Terni».