Terni: ubriachi o drogati al volante. Venerdì sera sono ‘saltate’ sette patenti

La polizia di Stato di Terni lo scorso venerdì ha realizzato un’altra importante attività di controllo mirata alla sicurezza stradale e in particolare al contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcol.

Lo scopo dei controlli

«Non sarà mai abbastanza ricordare – spiega la sezione della polizia Stradale di Terni in una nota – che tra le cause di incidentalità c’è la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione, a seguito di assunzione di sostanze psicotrope o droghe, ed è proprio per questo che la polizia Stradale di Terni, sfidando a volte le temperature ed il brutto tempo è sempre in prima linea, in modo sempre più energico e massiccio, perché divertirsi nella legalità non è opzionabile. La campagna denominata ‘stragi del sabato sera’ – prosegue la nota – non conosce sosta: i centauri di Terni durante il servizio dello scorso venerdì sera hanno controllato 48 veicoli e 56 persone in due punti diversi della città, servizio che, per la sua importanza e peculiarità, è stato effettuato anche con il personale sanitario della polizia di Stato».

Il bilancio

Il bilancio parla di «sette patenti ritirate, un numero che deve far riflettere se lo si raffronta con le vite che sono state potenzialmente salvate, perché il punto fermo è questo: salvare vite umane, abbassare il tasso di incidentalità fino ad azzerarlo; non è assolutamente accettabile o giustificabile porsi alla guida di un veicolo in condizioni tali da non garantire la propria e l’altrui incolumità. Di queste sette violazioni contestate – spiega la sezione polizia Stradale di Terni – una riguardava un valore alcolico tra lo 0,5 e 0,8 grammi/litro, cinque violazioni un valore tra lo 0,8 e 1,5 g/l ed una l’articolo 187 del Codice della Strada, in quanto il conducente è risultato positivo per l’assunzione di cocaina e metanfetamina oltre che di alcol. Queste ultime 6 violazioni sono penalmente rilevanti e quindi gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria competente».

Altri controlli in arrivo

«Quanto costa una vita? Non può esserci confronto tra una vita e il costo delle sanzioni comminate; qualche mese senza poter guidare e diversi euro di sanzione pecuniaria hanno l’arduo compito di far riflettere sulle conseguenze che possono avere queste condotte scellerate. I servizi periodici della polizia Stradale di Terni continueranno con impegno e verranno intensificati con l’arrivo della bella stagione».