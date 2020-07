Terni, via Angeloni: cena per Andy Warhol

Una ‘cena sotto le stelle’ in occasione della mostra di Andy Warhol. Si è svolta venerdì sera in via Angeloni per celebrare l’artista statunitense, nonché icona dell’arte contemporanea: con il coordinamento di Daniela Sforna e il supporto degli operatori commerciali sono stati realizzati gadget e allestimenti. C’è bisogno «di questi eventi di qualità che diano impulso al comparto dei commercianti del centro che, con soddisfazione ripetevano, ‘sembra di non essere a Terni’. Invece sì, anche questa è Terni», sottolinea l’associazione Terni al Centro, organizzatrice dell’iniziativa.

