Terni: una poltrona in dono alla pediatria

La Terni X Terni = Anch’io della fondazione Aiutiamoli a vivere insieme all’Arcicaccia, che ha contribuito fattivamente alla raccolta fondi, lunedì ha donato una poltrona relax con schienale reclinabile a 45° e appoggiagambe allungabile alla pediatria dell’ospedale di Terni che ne aveva fatto richiesta alla Fondazione. Dal 1994 la fondazione Aiutiamoli a Vivere si occupa di malati di tumore donando ogni anno mezzi e strumenti per contribuire fattivamente ad innalzare la qualità del servizio prestato dall’ospedale di Terni, soprattutto alle donne malate di tumore ed alla pediatria che si prodiga per la popolazione infantile di Terni. Augurando a tutte le famiglie ternane che hanno contribuito alla raccolta buon Natale e buon anno, la Fondazione ricorda che sarà sempre accanto a chi ne avrà bisogno per amore della città di Terni.

