Terni: un’assemblea per parlare di sanità. In campo il Pd – Foto

Un’assemblea cittadina per fare il punto sulla situazione della sanità nel Ternano, con particolare attenzione all’ospedale ‘Santa Maria’, e avanzare proposte da attuare più e meno a stretto giro. Con la prospettiva della creazione di un comitato per ‘monitorare’ le condizioni del servizio sanitario pubblico. Ad organizzarla, sabato mattina in Comune, è stato il Pd di Terni e fra i presenti c’era anche il candidato sindaco, sostenuto anche dai Dem ternani, José Maria Kenny. Diverse le critiche mosse alla gestione della Regione Umbria e anche alla linea tenuta dall’amministrazione comunale, «che non ha difeso Terni nelle partite che contano».

