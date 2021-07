Terni, uomo trovato morto lungo il Nera nei pressi di ponte Carrara

Tragica scoperta nella tarda serata di lunedì sotto la prua di ponte Carrara (ex bar Hawaii), lungo le sponde del fiume Nera. Un 51enne originario di Rieti – A.B. le sue iniziali – è stato infatti trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Con loro anche le pattuglie della squadra Volante della questura di Terni per i primi accertamenti e le indagini del caso. Secondo quanto appreso, l’uomo – senza fissa dimora – non presentava segni di morte violenta né tracce ematiche. L’ipotesi è che sia morto per cause naturali ma sarà l’autopsia – del ritrovamento è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Marco Stramaglia – a stabilire con precisione le cause del decesso.

