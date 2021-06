Terni, va fuori strada e abbatte palo: «Colpa di un insetto»

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada Collescipolana, a Terni. Un giovane neopatentato al volante di una Citroen C3 che procedeva in direzione Collescipoli, è finito fuori strada e quindi contro un palo della luce, abbattendolo. Il ragazzo, illeso pur spaventato, non ha avuto bisogno delle cure degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale con il nucleo radiomobile e personale dell’ufficio incidenti. Alla municipale il giovane ha spiegato che un insetto – probabilmente un imenottero – è entrato nell’abitacolo dal finestrino e lui, spaventato anche perché allergico alle punture di insetti, ha iniziato a sbracciare per allontanarlo, finendo fuori strada. Per ciò che attiene il palo della luce abbattuto, sono intervenuti sul posto gli addetti di Asm.

