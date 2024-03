Terni: Valerio Testarella del ‘Tacito’ alla fase nazionale dei campionati di filosofia

Bella soddisfazione per il liceo classico ‘Tacito’ di Terni e per il suo studente Valerio Testarella che si è classificato fra i quattro finalisti regionali – ottenendo il secondo posto per la selezione in lingua italiana – che hanno ottenuto il ‘pass’ per la finale nazionale dei campionati (ex olimpiadi) di filosofia. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma di gara, il prossimo 26 marzo. I campionati di filosofia, giunti alla XXXII edizione, sono una competizione nazionale e internazionale indetta dal Ministero dell’istruzione e inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli Uffici scolastici regionali, la Società filosofica italiana, l’associazione di promozione sociale Philolympia. Il liceo classico ‘Tacito’, diretto da Roberta Bambini, partecipa per il decimo anno a questa competizione e può vantare alcuni prestigiosi risultati conseguiti nella fase nazionale 2018, quando la studentessa Micol Curatolo si classificò al terzo posto per la sezione in lingua italiana, e nell’edizione del 2023 con Maddalena Matilde Rivelli premiata al secondo posto in lingua straniera. Si affiancano inoltre altri studentesse e studenti ammessi nel corso degli anni alla fase nazionale, come Camilla Bernardinangeli in lingua straniera (2014/2105), Sofia Fabrizi in lingua italiana e Beatrice Giuli in lingua straniera (2015/2016), Miriam Borgia per la lingua straniera (2016/2017), Matteo Zelli in lingua italiana (2020/2021) ed Eugenia Moroni e Alessio Bartoloni in lingua italiana e Maddalena Matilde Rivelli in inglese (2021/2022), infine nella precedente competizione la stessa Rivelli ed anche Testarella, quest’anno di nuovo ammesso alla finale nazionale e a cui giungono i complimenti della dirigente scolastica e di tutto il personale – complimenti rivolti anche ai suoi insegnanti – per l’eccellente risultato.

