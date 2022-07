Terni, per aiutare due cani impauriti ferma l’autobus e li fa salire

di S.F.

Un gesto non scontato e banale che ha permesso a tutti di vivere un bell’inizio di giornata. È accaduto ad Acquavogliera, al confine tra i comuni di San Gemini e Terni: un’autista di Busitalia che stava prendendo servizio si è reso conto del pericolo dopo aver visto due cani in mezzo alla strada e, piuttosto che tirare dritto senza farsi un paio di domande, ha deciso di prendere in mano la situazione. Come? Mettendoli in sicurezza con ingresso – missione non semplice – nel mezzo. «E senza pagare il biglietto», ci scherza sopra. Fondamentale l’aiuto dei carabinieri della stazione di San Gemini, presenti in loco con una pattuglia.

La difficoltà, la soluzione ed il messaggio



L’uomo, Carletto, stava prendendo servizio quando ha visto i due cani – ben tenuti e con il collare, evidentemente fuggiti da un’abitazione in zona – in strada. Bloccati ed impauriti: si è fermato e, con l’aiuto dei militari, è riuscito a farli salire sul mezzo per mettere in sicurezza loro e gli utenti della strada. «Non siamo sempre quelli che sono scontrosi e passano in ritardo, ogni tanto qualcosa di buono lo facciamo anche noi. E grande professionalità dei carabinieri». Una bella azione che di certo ha aiutato nell’iniziare nel migliore dei modi la mattinata.