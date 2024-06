Terni, venerdì ‘Amore@Terni Young’: cambia la viabilità. Tutti i divieti

Venerdì c’è ‘Amore @ Terni Young’ ed ecco che la circolazione in centro cambia. Il funzionario di elevata qualificazione Nazareno Claudiani ha firmato la specifica ordinanza in occasione dello svolgimento della manifestazione: la richiesta è della milanese Pirene srl, la società che ha ricevuto l’affidamento per la gestione.

Ci sarà il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 17.30 di venerdì alle 2 di sabato come indicato: piazza Ridolfi (zona compresa tra Palazzo Spada, palazzo Ridolfi e P.zza Europa) con obbligo di svolta su Via Colombo per i veicoli provenienti da corso del Popolo e su quest’ultimo per i veicoli provenienti da via Colombo; asse via Cavour, piazza della Repubblica, piazza Europa, Via Garibaldi con obbligo di svolta su via Tre Colonne; corso Tacito (tratto da piazza della Repubblica in via Mancini) con obbligo di svolta su quest’ultima o via Petrucci per chi proviene da corso Tacito; corso Vecchio (tratto da piazza della Repubblica in via Mancini) con obbligo di svolta su quest’ultima per chi arriva da via Beccaria.

C’è poi il divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli dalle 15 di venerdì alle 2 di sabato lungo via Cavour (da via Tre Colonne a piazza della Repubblica), piazza della Repubblica, piazza Europa e piazza Ridolfi (parcheggi ciclomotori e motocicli sotto palazzo Montani). «Il soggetto attuatore dovrà porre in opera a propria cura e spese, tutti gli sbarramenti e la segnaletica stradale necessaria, compresa quella a distanza; la stessa organizzazione dovrà garantire l’accesso alle proprietà laterali e, in ogni momento, il transito dei veicoli di soccorso». In piazza Europa saranno protagonisti Sierra, Ince il rapper romano Bismark.