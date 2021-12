Terni, venerdì l’addio a Lorenzo: il dolore si fa solidarietà

Verranno celebrati venerdì 10 dicembre, alle ore 14 nella chiesa dell’Immacolata Concezione (zona Polymer) a Terni, i funerali di Lorenzo V., il 17enne ternano trovato senza vita venerdì scorso nella sua abitazione di via del Corbezzolo. Dopo l’esame autoptico eseguito all’ospedale di Perugia dai medici legali Massimo Lancia e Paola Melai, la procura di Terni – nella persona del pm Marco Stramaglia – ha concesso il ‘nulla osta’ alla celebrazione del rito funebre a cui interverranno in tanti per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo benvoluto e la cui scomparsa ha destato profondo dolore in città. Gli accertamenti medico legali hanno confermato la prima ipotesi, ovvero quella di una morte sopraggiunta – probabilmente nel corso della notte fra giovedì e venerdì – per cause naturali: un tragico malore che non ha lasciato scampo al 17enne, che non aveva mai palesato particolari problematiche di salute. Per ricordarlo, verrà attivata una raccolta di fondi in favore dell’associazione ‘I Pagliacci’ e del reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera di Terni.

