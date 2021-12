Terni, morte Lorenzo: dall’autopsia certezze sulle ’cause naturali’

Nessun elemento riconducibile ad una morte diversa da quella per cause ‘naturali’. Questo il primo esito dell’esame autoptico eseguito martedì pomeriggio, e durato circa due ore, presso l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, sulla salma del 17enne ternano Lorenzo V., trovato senza vita nella tarda mattinata di venerdì scorso nella sua abitazione di via del Corbezzolo, a Terni.

Gli accertamenti medico legali

Le operazioni peritali, disposte dal pubblico ministero Marco Stramaglia, titolare del fascicolo, sono state eseguite dai medici legali Massimo Lancia e Paola Melai, quest’ultima per ciò che attiene gli esami tossicologici che, analogamente ad altri tragici eventi recentemente accaduti nel Ternano, sono stati doverosamente compresi nell’ambito degli accertamenti decisi dall’autorità giudiziaria. La relazione comprendente entrambi gli aspetti, quello autoptico e quello tossicologico, verrà depositata in procura entro i prossimi 60 giorni. A stretto giro la salma del ragazzo verrà ‘liberata’ e potranno così essere fissati i funerali.

Cause naturali

Come detto, i primi elementi emersi dall’accertamento medico legale ricollegano la prematura e drammatica scomparsa del ragazzo a cause naturali, fisiologiche. Nonostante l’età e nonostante l’ottimo stato di salute, visto che non aveva mai palesato particolari problematiche. Le indagini degli inquirenti, comprese quelle condotte dalla squadra Mobile della polizia di Stato, tuttavia proseguono per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del 17enne.

La tragedia

Il tragico ritrovamento risale alle ore 12.30 circa di venerdì, quando Lorenzo V. – che non rispondeva al telefono né si era recato al suo lavoro di rider presso una pizzeria della città – era stato trovato ormai senza vita nella sua camera. Un decesso avvenuto, si presume, alcune ore prima, forse nel corso della notte. Una scomparsa, quella del giovane ternano, che ha destato profondo cordoglio fra i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. Gli stessi che vorranno salutarlo per l’ultima volta fra lacrime e ricordi indelebili.