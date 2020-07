Doppio intervento nel primo pomeriggio di venerdì per i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Il vento ha causato la caduta di alberi lungo la strada statale Valnerina e la Salaria, costringendo gli uomini del 115 ad entrare in azione per liberare la sede stradale ed evitare situazioni spiacevoli.

Condividi questo articolo su