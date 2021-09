Terni, verso il ritorno del luna park allo Staino: primi confronti

di S.F.

Nessuno si sbilancia al momento tenendo in considerazione che l’arrivo è previsto per metà novembre e, seppur in una fase di relativa ‘tranquillità’ – rispetto alla fase più difficile – a livello di Covid, della questione serve parlarne per bene anche con prefettura e questura. Fatto sta che salvo sorprese a Terni quest’anno tornerà il luna park in vocabolo Staino dopo l’inevitabile, lungo stop decretato dal decreto 2020: in settimana si è svolta un primo check tra le parti coinvolte per avviare l’iter.

La riapertura

Già dal 15 giugno – data fissata dal decreto legge 52 dello scorso aprile – gli spettacoli viaggianti hanno avuto il via libera nelle ‘zone gialle’ dopo mesi di sospensione e polemiche. Già in diverse aree d’Italia si sono svolti luna park e, giusto per fare un esempio attuale e non troppo distante dal territorio umbro, è in corso quello di Jesi; mentre a Santa Maria degli Angeli si inizierà dal 24 settembre. Terni? Come di consueto l’area designata è quella dello Staino con previsione di partenza per fine novembre e conclusione tra fine gennaio e febbraio, un appuntamento molto atteso dagli operatori coinvolti.

Scattano i preparativi

In settimana si è svolto un primo confronto per iniziare a discutere di come organizzarsi, mentre il 28 settembre è previsto un passaggio nella specifica commissione per gli spettacoli viaggianti: il tempo stringe e c’è necessità di attivarsi in tempo per non arrivare in ritardo con tutti gli step previsti. Ci sarà come da prassi il coinvolgimento di prefettura, questura, Usl Umbria 2 e vigili del fuoco per il via libera definitivo: per ora c’è ottimismo, d’altronde a Terni sono ripartite anche le fiere – domenica 26 settembre c’è quella di San Matteo – dopo un anno di stop.

La speranza. Perugia tutto ok

Sponda giostrai si attende: «L’auspicio – spiega Manuel, uno dei membri della commissione interna del luna park – è che si faccia, c’è stata già una preriunione. Ora è prematuro dirlo, per quel che riguarda Perugia è tutto ok. Dal 15 giugno ci stanno facendo lavorare ovunque dopo lo ‘sblocco’ nel rispetto delle linee guida e normative anti Covid, non vedo perché non dovremmo farlo: siamo un’attività come le altre». Preparativi scattati.